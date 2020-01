//Valls rep la visita dels Reis Mags d’Orient

per | 05/01/2020 21:04 |

Com ja és una tradició, la ciutat de Valls ha rebut aquest diumenge, dia 5 de gener, la visita dels tres Reis Mags d’Orient que han arribat en tren.

Procedents de les terres d’Orient, els Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar, han arribat a l’estació de ferrocarril a dos quarts de 7 de la tarda. Tot seguit han pujat als seus carruatges per iniciar el recorregut i repartir màgia i il·lusió pels carrers de la ciutat de Valls.

El recorregut de la cavalcada ha començat a la plaça de l’Estació, passant pel passeig de l’Estació, carrers Vallvera, Avenir, Anselm Clavé, plaça de la Font de la Manxa, carretera de Montblanc, carrers Abat Llort, Cor de Maria, muralla de Sant Antoni (els cavalls passaran cap al carrer Tomàs Caylà, plaça de les Garrofes, carrer Carnisseria i d’en Simó), carrer de l’Església, plaça de l’església i del Blat, Cort i el Pati.

Al Pati, els Reis han rebut la benvinguda de l’alcaldessa, Dolors Farré, que els feu el lliurament simbòlic de les claus de totes les cases de la ciutat, i els Mags han saludat a vallenques i vallencs.

L’acte és organitzat per Associació per la Cavalcada dels Reis de Valls, en un conveni amb l’Ajuntament de Valls, i en declaracions a la nostra redacció ha assenyalat que enguany s’han estrenat tres noves carrosses per ampliar la rua.