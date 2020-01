//Valls prepara una nova edició del concurs de disfresses del Carnaval infantil

per | 30/01/2020 13:32 |

El Centre Cívic de Valls organitza una nova edició del concurs de disfresses del Carnaval infantil de la ciutat, que tindrà lloc el proper divendres 21 de febrer a partir de dos quarts de sis de la tarda a la plaça del torrent del Titit i que finalitzarà al Pati, on tindrà lloc la desfilada de totes les persones participants.

Els nens i nenes (fins a 14 anys) que vulguin participar al concurs de disfresses hauran de fer la inscripció presencialment al Centre Cívic de Valls fins el dia 19 de febrer a les 14 hores. Només podran participar les disfresses de creació pròpia, queden descartades les disfresses adquirides o comprades en establiments. En el certamen d’enguany, s’han establert dues categories individuals, on es premiarà la disfressa més original i la més divertida, i dues categories grupals per comparsa. La categoria grupal podrà estar formada per un mínim de 10 persones i un màxim de 30.

La Rua comptarà de nou amb la col·laboració de Comerç de Valls, el Grup del Teatre Principal i l’Associació de Veïns del Barri Antic. Les bases del concurs s’han editat en uns fulletons que es distribuiran entre l’alumnat de les escoles i en diferents equipaments de la ciutat. Les inscripcions es podran realitzar al Centre Cívic (c/ Sant Pere, 2) de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dimecres, de 5 a 7 de la tarda.