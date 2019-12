//Consulta tots els actes que es celebraran a Valls per Nadal

per | 20/12/2019 14:00 |

El Nadal a Valls excel·leix pel ric i divers mostrari de tradicions. Els aparadors guarnits, les llums ornamentals, els concerts de nadales pouant en la llarga tradició del cant coral a la nostra ciutat, el pessebre monumental, l’exposició del Grup de Nadal d’Artistes, Els Pastorets al Principal, els personatges com la Sibil·la, l’Home dels Nassos i el Fumera, el Parc de Nadal, enguany tematitzat en el món del cinema, la cua de nenes i nens per lliurar la carta al carter del Reis de l’Orient, la cavalcada…, configuren un extens i plural programa d’actes.

La ciutat omple de nou aquests dies de les tradicions més nostrades, amb tot de cites en el calendari que ja han esdevingut un clàssic.

D’aquesta manera, la nau del temple arxiprestal de Sant Joan tornarà a acollir, la nit de Nadal, la representació d’El cant de la sibil·la, que pregonarà l’adveniment del Messies i la fi del món, mentre que l’escenari del Teatre Principal serà de nou la seu de les peripècies del Fredolic, el Garrafó, la Mariana i la Sulina amb Els Pastorets Principals de Valls, que alçaran de nou el teló la tarda de Sant Esteve, com ja és habitual, en aquesta cita familiar que narra les aventures d’aquests simpàtics i innocents pastors fins a arribar a l’establia, entre tocs d’humor, música en directe i referències a l’actualitat.