//Valls fa pinya novament per les persones represaliades

Aquest migdia de dissabte, 8 de febrer, l’ANC Valls-Alt Camp, el CDR Alt Camp, Òmnium Alt Camp i Valls contra la Repressió han unit esforços per recaptar fons per a la caixa de solidaritat amb les persones represaliades. Ho han fet amb una jornada popular al Kursaal de Valls que s’ha iniciat a les 13 h.

S’han dut a terme diverses actuacions musicals, un dinar i una rifa. El menú de l’àpat ha estat una paella mixta o vegetariana, amanida, postres i beguda. Les Susannes, els Magins i Ernest Bertran i Bàrbara Flores han estat els encarregats de posar el toc musical al migdia, i també s’ha celebrat una rifa.

L’acte ha aplegat més de 200 assistents, i també s’ha comptat amb un bon nombre de persones amb el tiquet de fila zero, és a dir, que col·laboren amb la caixa de solidaritat però que no han pogut assistir al dinar. Des de les entitats organitzadores es fa una crida a no aturar la solidaritat, ja que la repressió per part de l’Estat espanyol tampoc s’atura ni s’aturarà.