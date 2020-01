//Valls esdevé seu del debat territorial del primer Congrés d’Educació Pública a Catalunya

Recentment, es va celebrar a Valls el debat territorial del I Congrés d’Educació Pública a Catalunya, on professionals de la comunitat educativa es van reunir per debatre sobre aspectes de la formació inicial i permanent del professorat. El Congrés d’Educació Pública de Catalunya és una iniciativa que sorgeix de les pròpies escoles i persones del món educatiu, per poder trobar espais on compartir necessitats, realitats i accions relacionades amb l’educació.

Els grup d’escoles impulsores del debat del nostre territori està format per les escoles públiques, Enxaneta, Eladi Homs, Baltasar Segú, Eugeni d’Ors i la Candela, amb el suport del Moviment Educatiu de l’Alt Camp (MEAC).

La biblioteca de l’escola de la Candela va ser el punt de trobada de docents de les diverses etapes educatives (des de l’escola bressol fins a la universitat), que, després de ser convocats per les escoles impulsores, van iniciar el debat, reflexionant sobre la formació inicial i permanent dels docents, compartint vincles entre diferents etapes i centres educatius i reflexionant sobre el moment actual de la formació. El fil conductor del debat va ser la formació docent. Per iniciar-lo, diferents professionals van aportar píndoles de coneixement que van ser el tret de sortida del debat.

Joan Foguet, representant de la URV, va presentar el projecte de pràcticum que duen a terme els estudiants, tot parlant de la formació inicial dels futurs mestres. Seguidament, la presidenta del Moviment Educatiu de l’Alt Camp, Montserrat Montanyà, va explicar els objectius claus que té el MEAC sobre la formació permanent a la comarca i va engrescar els assistents a participar en les properes activitats que es duran a terme, i per acabar Teresa Sanahuja, cap d’estudis de la Candela i representant de la Xarxa d’Escoles Públiques de Valls, va parlar dels pràcticums a les escoles, així com l’acollida que fan els centres amb els estudiants, donant valor a la necessitat de compartir sinergies entre els diferents centres. Finalment Pilar Calçada, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, va animar a continuar aquests debats al territori tot engegant les iniciatives que poguessin sortir.

La tarda va començar amb la benvinguda per part dels organitzadors, amb qui els assistents van compartir de primera mà experiències. Seguidament es va donar pas al debat pròpiament dit, iniciant-lo amb una pregunta clau, “Què és el que em desperta/preocupa la paraula formació?”, per donar així el tret de sortida a les diferents qüestions i punts de vista des dels quals es pot entendre la formació dels professionals que atenen a l’alumnat.

Amb una biblioteca plena, els prop de seixanta professionals van dur a terme aquest diàleg durant quasi tres hores i van començar a fer xarxa per poder continuar caminant plegats amb el propòsit de promoure el canvi de mirada i, també, de trobar més moments durant el curs per poder compartir experiències i opinions i així afavorir la xarxa entre els centres educatius públics de la comarca.

Aquest debat territorial forma part del conjunt de debats que es fan arreu del territori sota el marc del I Congrés d’Educació Pública, que des del mes d’octubre estan congregant centenars d’escoles i instituts públics catalans. Els debats es duran a terme fins al mes de maig que serà quan se celebrarà una trobada final per recollir les conclusions de tots els temes tractats i fer-ho arribar a les institucions educatives pertinents.