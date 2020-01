//Valls es prepara per celebrar una nova edició de la Gran Festa de la Calçotada

El diumenge, 26 de gener, se celebrarà a Valls la 39a de la Gran Festa de la Calçotada, una festa gastronòmica popular viscuda al centre urbà, “ciutat d’origen de la calçotada”. La calçotada constitueix un dels menjars més típics i coneguts de Catalunya. Al voltant d’una taula “calçotaire”, es viu un ambient de diàleg, d’amistat i de festa.

Si bé la calçotada té una vella i ancestral tradició, (a Valls fa més de 120 anys que es fan calçotades), amb la Gran Festa de la Calçotada iniciada l’any 1982, i que se celebra cada any, el darrer diumenge de gener, s’ha aconseguit de conjugar els carrers i places de la ciutat vella amb la fumera blanca i l’olor dolceta de les cuites dels calçots, ja que es couen i es tasten a la plaça de l’Oli, al centre històric de la capital de l’Alt Camp.

Aquest any, el diumenge 26 de gener, Valls viurà la Gran Festa de la Calçotada-2020. A partir de les deu del matí, els carrers i les places de Valls seran escenari d’una varietat d’actes: els mercats de la Calçotada; la cercavila de la calçotada amb la participació de grallers, gegants… Tot això conferirà animació i ambient de festa a la ciutat. A la plaça de l’Oli, es faran les demostracions de coure calçots; a la plaça del Blat, el 33è Concurs de Cultivadors de Calçots i el 29è Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls, amb demostracions de com es fa la típica salsa. A partir de la una del migdia, a les places de l’Oli i de la Zeta hi haurà la degustació popular de la calçotada per qui ho desitgi; també hi haurà graelles preparades per a les persones que vulguin coure carn, llonganissa, botifarra de Valls…, a la brasa. A la mateixa hora, a la plaça del Pati es farà el 35è Concurs de Menjar Calçots, amb l’objectiu de conèixer la xifra màxima de degustació de calçots en un temps determinat, i altres actes. En iniciar el Concurs, les Colles Vella i Joves Xiquets de Valls, enlairaran els seus pilars. Els Mercats de la Calçotada, alimentació, artesania, Mostra de cuina del calçot, es celebraran el dissabte 25 i diumenge 26.