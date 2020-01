//Valls acollirà actes d’homenatge pels 812 anys del naixement de Jaume I

Aquest cap de setmana, dies 1 i 2 de febrer, Valls acollirà diversos actes d’homenatge a Jaume I per commemorar el 812è aniversari del seu naixement. Així, dissabte es donarà inici els actes a la capital de l’Alt Camp, on arribaran a dinar els grups del País Valencià. A les 7 de la tarda es presentarà el llibre ‘Harca! Músiques per a la recreació històrica de la guerra de Successió (1704-1715)’. A dos quarts de 8 del vespre hi ha previst un correfoc amb la participació de diferents colles de dimonis i diables.

Pel que fa a diumenge, 2 de febrer, a dos quarts d’11 a Sant Joan tindrà lloc el Ball de la Moixiganga i a un quart de 3 del migdia hi haurà una calçotada a la seu de la Unió Anelles de la Flama.

La iniciativa arrenca d’entitats culturals agrupades sota la Comissió del Penó, formada per tot un seguit d’entitats i associacions compromeses amb la llengua i la cultura valenciana: Acció Cultural del País Valencià, Unió Anelles de la Flama, Muixeranga de València, Amics de l’Alguer, El Tudell de València, Colla Gegantera i Grallera “La Palanca” de Vimbodí i Poblet , Estrella Roja de Benimaclet, El Cocó d’Alacant, Miquelets del Regne de València, Assemblea de Veïns de Benimaclet, Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, Caminaires Colla Jove, La Llavor d’Almenara, Antics Escoltes i Guies.