//Unes 120 persones han sol·licitat els descomptes de la nova taxa d’escombraries a Valls

La taxa de recollida d’escombraries incorpora, per primer cop, una mesura pionera amb importants incentius ambientals per als ciutadans que realitzin adequadament la separació dels residus a casa. D’aquesta manera l’Ajuntament de Valls, aquest any 2020, aplicarà per primer cop el nou sistema, que inclou descomptes que poden oscil·lar entre el 20 i el 50% al rebut de les escombraries.

Tots els ciutadans que s’hi vulguin acollir tenen tot el mes de febrer per presentar la sol·licitud. La sol·licitud es pot presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, però també es pot efectuar el tràmit telemàticament. Fins el proppassat dia 6 de febrer, al migdia, segons fonts municipals, un total de 117 vallenques i vallencs van sol·licitar els incentius ambientals del proper rebut de la brossa. La xifra s’ha registrat en els tres primers dies de la campanya (dimarts, dimecres i dijous), ja que dilluns a Valls era festiu per la festivitat de la Mare de Déu de la Candela.

Per poder acollir-se a les tarifes d’incentius ambientals de nivells 1, 2 i 3, cal formalitzar la sol·licitud abans del 29 de febrer, bé en línia a través del portal web municipal o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Amb la instància, el ciutadà fa una declaració de responsabilitat que en aquell domicili es fa la recollida selectiva, justificant-ho amb fotografies de l’espai de casa on té els cubells per a les fraccions orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre i resta. A més, amb la formalització, s’autoritza també que l’Ajuntament pugui realitzar inspeccions a casa del sol·licitant, en un controls que seran aleatoris entre tots els que ho demanin. En el cas del nivell 2 per a usuaris de deixalleria, caldrà aportar els certificats de les aportacions fetes a la deixalleria, i per al nivell 3, que inclou els ciutadans que realitzin autocompostatge de l’orgànica, caldrà aportar imatges de l’autocompostador.