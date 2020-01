//Una exposició a Valls repassa els tres-cents anys dels Mossos

per | 17/01/2020 20:16 |

El Museu de Valls, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp i l’Institut d’Estudis Vallencs organitzen un cicle d’activitats titulat “Veciana, Carrasclet i els Mossos d’Esquadra” per commemorar els 300 anys de la constitució del Cos de Mossos d’Esquadra, i la seva relació amb Valls, i l’atac de les tropes de Carrasclet a la vila de Valls, l’any 1719.

Per recordar i contextualitzar els fets, aquest divendres 17 de gener s’ha inaugurat una exposició a la Biblioteca Popular, a la tarda, que ha comptat amb la participació del Cos de Mossos d’Esquadra, que han cedit material per la mostra. El director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, Salvador Cabré, ha donat la benvinguda a l’exposició; tot seguit, el sotsinspector Félix González Fraile, cap del Grup Històric del Cos de Mossos d’Esquadra, ha adreçat unes paraules, en què ha destacat que el Cos de Mossos és la policia més antiga d’Europa. L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha posat en valor el cicle, i també ha aprofitat per mostrar el seu suport al Major Trapero i a Cèsar Puig, pels quals ha demanat un aplaudiment, que afronten el judici a l’Audiència Nacional el proper dilluns.

A la inauguració també hi han assistit la intendenta Rocio Rubio, sotscap de la Regió Policial del Camp de Tarragona; Joan Maria Sanahuja, president del Consell Comarcal de l’Alt Camp, i Francesc Murillo, president de l’IEV, entre altres personalitats. Després dels parlaments inaugurals, Jordi París, director del Museu de Valls, ha guiat els assistents per l’exposició, tot fent una explicació dels elements més destacats.

Així mateix, demà, dissabte 18 de gener, es fa una ruta pel Valls de 1719, que comença a les 10 del matí a l’antic hospital de Sant Roc, amb el títol “L’assalt del Carrasclet a Valls”, portada per l’historiador Francesc Murillo, que permetrà conèixer el Valls de les primeres dècades del segle XVIII, la família Veciana i l’intent d’assalt per Carrasclet el 5 de desembre de 1719. En l’acte també es comptarà amb la presència d’alguns membres de l’Escamot de Reconstrucció Històrica del Cos dels Mossos d’Esquadra.

Els actes previstos continuaran a principis de febrer, quan es publicaran al portal “Arxius en Línia” les descripcions i les imatges digitalitzades de 3.000 documents de la família Veciana, incloent-hi la inèdita col·lecció de Rafael Castells París. Finalment, es reivindicarà la figura del vallenc Ramon Guardiola, el senyor Ramonet de Valls, que entre 1720 i 1728 fou la principal figura d’una ja condemnada resistència austriacista.