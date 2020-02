//Una alimentació saludable, a base d’informació i consciència

El model alimentari és una de les qüestions més a l’ordre del dia en la nostra societat. Ja sigui per salut, ètica, convicció o fins i tot moda, s’han generat grans debats i tendències al voltant de com ens alimentem, de què ho fem i d’on provenen aquests aliments.

Seguim la dieta que seguim, és important que ens informem i, sobretot, que contrastem la informació. Això ens permetrà ser més conscients de la nostra alimentació, al mateix temps que ens ajudarà a seguir uns criteris més saludables i sostenibles. Tot i que la cerca d’informació es pot fer en qualsevol moment, cal tenir-la especialment en compte abans de fer canvis importants o replantejar-nos la nostra alimentació. A més, sempre pot anar bé orientar-nos i consultar els canvis amb un nutricionista o altres professionals. Com recalca la nutricionista clínica i esportiva Anna Gils ([email protected]), “una alimentació saludable és aquella que ens aporta tots els nutrients necessaris per cobrir les necessitats del nostre organisme”.

La dieta més estesa al nostre territori és la mediterrània, que es caracteritza pel consum de productes propis de l’agricultura i ramaderia locals —tot i que també se n’importen. La dieta mediterrània integra aliments tant d’origen vegetal com d’origen animal. Tot i això, cal destacar que per seguir correctament la dieta mediterrània hem de potenciar el consum d’aliments d’origen vegetal i, pel que fa als d’origen animal, prioritzar el consum de peix i els ous per sobre de la carn vermella. Es basa especialment en el consum de cereals (preferiblement integrals), llegums, fruites, verdures, oli d’oliva, fruita seca… Altres dels pilars d’aquesta dieta són els productes lactis, el peix, els ous i la carn (en quantitats moderades). Els productes de la dieta mediterrània segueixen una estacionalitat, és a dir, es vetlla per consumir productes de temporada. Gils afegeix que la dieta mediterrània “s’engloba dins d’un patró d’estil de vida saludable, que també fomenta realitzar activitat física diàriament, descansar suficientment i dedicar temps a un mateix”.

Una altra opció alimentària que ha agafat molt protagonisme les darreres dècades, ja sigui per qüestions ètiques, per la preocupació pel medi ambient o per altres consideracions és la dieta vegetariana, que també pot incloure els hàbits associats a la dieta mediterrània, i es caracteritza per l’exclusió d’alguns aliments d’origen animal. El pilar d’aquesta dieta són els productes d’origen vegetal, com ara els cereals, les verdures i hortalisses. També hi tenen molt pes els llegums i els tubercles, així com la fruita, tant seca com fresca. L’alimentació vegetariana —concretament l’ovolactovegetariana— exclou la carn animal, ja sigui de mamífers, aus o peixos. No obstant això, sí que sol incloure aliments procedents dels animals, com ara els ous i els productes lactis.

Una altra de les dietes que ha crescut els darrers anys és la vegana. A diferència de la dieta vegetariana, la vegana no inclou cap aliment ni producte provinent dels animals. Els productes de més pes en aquesta dieta són els procedents dels cereals, així com les verdures i hortalisses, els llegums i les fruites. A més, es potenciarà el consum freqüent d’aliments proteics com els fruits secs. D’altra banda, per seguir aquesta dieta cal un suplement de la vitamina B12, ja que aquesta s’absorbeix a través dels productes animals. Aquesta dieta sol anar acompanyada d’altres hàbits més enllà de l’alimentació, com ara evitar productes d’higiene testats en animals o qualsevol teixit o element del dia a dia que tingui origen animal.

Cal tenir present que cada persona, d’acord amb les seves decisions i conviccions, pot seguir de forma més o menys estricta qualsevol de les dietes esmentades en aquest reportatge, entre altres tipus de dietes possibles.

Per seguir una alimentació saludable, no només és necessari escollir aliments de qualitat, sinó que també és indispensable renunciar a alguns productes que no ens aporten cap benefici. Parlem de l’alcohol: cal reduir i evitar al màxim les begudes destil·lades. De totes maneres, si volem consumir alcohol, és preferible consumir begudes fermentades, com el vi, la cervesa o la sidra, tot i que en cap cas se’n recomana un consum freqüent. D’altra banda, també es recomana mantenir-se allunyat dels productes ultraprocessats, que contenen substàncies i additius que poden resultar nocius. Alguns dels productes ultraprocessats són els refrescos, la brioixeria industrial, els embotits, llaminadures, etc.

Una alimentació saludable ha d’anar acompanyada amb un estil de vida actiu. Fer esport de forma regular aporta beneficis per a la nostra salut física i mental, prevé malalties i augmenta la nostra qualitat de vida.