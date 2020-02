//Un total de 34 persones ateses per Creu Roja l’any 2019 per pobresa energètica a l’Alt Camp

Durant l’any 2019 des de l’Assemblea de Creu Roja Valls-Alt Camp han atès un total de 34 persones (18 homes i 16 dones) amb dificultats per fer front a les factures relacionades amb els serveis energètics (llum, gas i aigua) per escalfar la llar o bé per cuinar.

D’altra banda, l’Assemblea de Creu Roja Valls-Alt Camp és la cinquena comarca on més persones han rebut ajudes a la demarcació en rehabilitacions i compra d’electrodomèstics, formació i assessorament sobre estalvi energètic i jocs de microeficiència.

El programa de pobresa energètica de la Creu Roja a la demarcació està adreçat a persones que per la seva situació de pobresa sobrevinguda tenen dificultats per fer front al pagament dels serveis bàsics que els permetin un manteniment adequat de la llar. És per això que els donen suport econòmic per garantir l’accés als subministraments bàsics d’aigua llum i gas.