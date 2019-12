//Tractorada pels drets i les llibertats fins a les presons on es troben els líders independentistes empresonats

per | 21/12/2019 10:59 |

El sindicat Unió de Pagesos (UP) es troba realitzant aquest dissabte al matí, tres tractorades conjuntes arreu del país per tal de seguir donant visibilitat al rebuig a la sentència de l’1-0 i les detencions arran de les últimes protestes.

D’aquesta manera, tres marxes amb desenes de tractors cadascuna, arribaran fins a les presons de Lledoners (Bages), Mas d’Enric (Tarragonès) i Puig de les Basses (Alt Empordà), presons on es troben empresonats els líders independentistes.

Sota el ema “defensem els drets i les llibertats”, des de primera hora del matí els pagesos del país s’han organitzat. A la zona de Tarragona s’han pogut veure en diferents punts com la C-51 a Rodonyà, a l’A-27 a Valls, així com en altres punts com Reus o El Morell, fins seguir el camí cap a Mas d’Enric.

Les tres tractorades es realitzen de forma simultània, repartides en diferents zones de Catalunya, en columnes que s’han anat ajuntant per anar als tres centres penitenciaris. La sortida s’ha realitzat entre quarts de vuit i quarts de deu del matí, i arribaran a les 12 del migdia a les presons. Allí, es llegirà un manifest.