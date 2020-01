//Tot preparat a Valls per a l’arribada diumenge de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient

Amb la venda dels tradicionals tortells de Reis, amb la fava i la figureta, als forns i les pastisseries i l’arribada de Ses Majestats amb la seva esperada cavalcada es posarà el punt final a les celebracions del Nadal vallenc.

Diumenge, dia 5 de gener, arriba una de les tardes i nits més esperades tant per a grans com per a petits. Procedents de les terres d’Orient, els Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran a l’estació de ferrocarril a dos quarts de 7 de la tarda. Tot seguit pujaran als seus carruatges per iniciar el recorregut i repartir màgia i il·lusió pels carrers de la ciutat de Valls.

El recorregut de la cavalcada començarà a la plaça de l’Estació, passant pel passeig de l’Estació, carrers Vallvera, Avenir, Anselm Clavé, plaça de la Font de la Manxa, carretera de Montblanc, carrers Abat Llort, Cor de Maria, muralla de Sant Antoni (els cavalls passaran cap al carrer Tomàs Caylà, plaça de les Garrofes, carrer Carnisseria i d’en Simó), carrer de l’Església, plaça de l’església i del Blat, Cort i el Pati.