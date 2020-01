//Tot a punt pels Tres Tombs de Sant Antoni a Valls

Valls acollirà el diumenge 12 de gener els Tres Tombs de Sant Antoni, una celebració declarada per la Generalitat Festa Tradicional d’Interès Nacional i una de les més importants del país. Hi participarà la millor col·lecció de carros que es pot veure desfilar per Catalunya i que té a la capital de l’Alt Camp i al seu Centre Històric un dels itineraris de més bellesa plàstica i espectacularitat. La celebració obre el calendari de grans cites festives que la ciutat de Valls organitza al llarg de l’any, en uns Tres Tombs que atresoren un veritable museu viu del transport amb cavalleries que abandonen els seus llocs de custòdia per fer-se ben visible a les places i carrers.

Entre les activitats prèvies cal destacar que el dissabte 11 de gener, i com a acte de vigília, diversos cavalls i carros recorreran la ciutat anunciant la festa de l’endemà. Serà a partir de les 19 hores des de la Sala Kursaal i passejaran per diversos carrers i places seguint el següent recorregut: pl. Sant Francesc, c. Sant Antoni, Major, pl. Blat, c. Cort, el Pati, c. Jaume Huguet, Font de la Manxa, c. Anselm Clavé, Avenir, Vallvera, pg. Estació, c. Anselm Clavé, Font de la Manxa, c. Jaume Huguet, muralla del Castell, pl. Sant Francesc, ctra. Barcelona i sala Kursaal.

Els actes principals seran el 12 de gener. Així, diumenge a partir de les 11.30 h tornaran a ser més de 300 cavalls i més de 100 carros i cavalleries els que prendran els principals carrers de la ciutat. El moment més esperat arribarà al final, quan en el tercer tomb, aproximadament a les 14 hores, els carros enfilen des de la plaça del Blat el carrer Major, en el tram conegut popularment com a “tomb de l’ajuntament.” Paral·lelament, a les 13 h a la porta de l’església de Sant Antoni, tindrà lloc la benedicció de les cavalleries. En el decurs de l’acte, el temple roman obert i, al pas de la comitiva, el toc de campanes anuncia la ritual benedicció de cavalleries i de tots els animals domèstics assistents.