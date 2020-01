//Tercera edició de l’Escola de Persones Cuidadores i els Tallers de diabetis

El Grup de Salut Comunitària de Valls organitza per tercer any consecutiu els Tallers “La Diabetis, una malaltia controlada per tu” i l’Escola de Persones Cuidadores. Aquestes dues iniciatives impulsades pel grup de treball de Salut Comunitària del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de la regidoria d’Acció Comunitària i l’EAP Valls Urbà. Participen en el grup la Fundació Vilaniu, el Patronat Municipal d’Esports, el Centre de Salut Mental de Valls –Institut Pere Mata, Creu Roja i, des d’enguany, les farmàcies de Valls.

L’Escola de Persones Cuidadores té com objectiu proporcionar d’una banda les habilitats necessàries a la persona cuidadora per millorar la qualitat de vida de la persona dependent i, a la vegada, posar al seu abast les eines per viure positivament l’experiència de cuidar. Les sessions començaran el 20 de gener i s’allargaran fins el maig. Les sessions de dues hores setmanals tindran lloc al Centre d’Assistència Primària Valls Urbà – Dr. Sarró, els dilluns a la tarda, de les 15.15h a les 17.15h.

Per inscriure’s en el curs gratuït de l’Escola de Persones Cuidadores d’enguany cal anar al CAP Valls Urbà (carrer Vallvera, 8).

D’altra banda, els tallers “Diabetis, una malaltia controlada per tu” tenen com a objectiu millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que pateixen diabetis donant eines per a fomentar estils de vida saludables i prevenir problemes de salut relacionats, entenent que l’educació constitueix la base fonamental del maneig de la diabetis. Es comptarà amb 6 sessions pràctiques sobre l’alimentació, el control de la diabetis, la medicació i l’activitat física. Aquests tallers començaran l’11 de febrer a l’Aula 2 de l’Edifici Vallsgenera. Per tal de facilitar la participació es farà el mateix taller els dimarts a la tarda (de 17.30h a 19.30h) i el dijous al matí (de 9.30h a 11.30h) farà el mateix taller.

Les inscripcions a aquests tallers es podran realitzar en les mateixes sessions, o dirigint-se al CAP Dr. Sarró (carrer Vallvera, 8) a partir de la setmana del 13 de gener de 2020. Els fulls d’inscripció estaran disponibles en centres sanitaris i farmàcies.