//Set rues, l’aposta de Carnaval de l’Alt Camp per a aquest cap de setmana

La gresca, la disbauxa i les disfresses seran protagonistes en les set rues de carnaval per a totes les edats que es viuran a l’Alt Camp en aquest dissabte 22 de febrer durant la tarda i la nit. Aquestes són: Valls, Alcover, El Pla de Santa Maria, Puigpelat, Nulles i el Mas del Plata. D’aquesta manera, tenint en compte les tres que es van viure fa set dies —Bràfim, Vila-rodona i la Riba—, únicament quedaran les rues de Figuerola, Vilabella i el Pont d’Armentera.

Valls

La rua Valls donarà el tret de sortida a les 7 de la tarda des de la plaça del Blat, dirigint-se cap al Pati pel carrer de la Cort, d’allí cap la zona de la Plaça dels Quarters, per tornar al Pati on s’acabarà i es donaran els premis de disfresses.

Alcover

La rua d’Alcover, la més multitudinària de l’Alt Camp amb 19 comparses i mes de 600 participants, donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda des de l’aparcament de la Fira. En el llarg del recorregut hi haurà tres parades perquè els grups puguin fer les seves coreografies —plaça Lluís Companys, Portal Nou i el Pati. S’acabarà al pavelló on es donaran els premis a les millors disfresses.

Pla de Santa Maria

L’inici de la rua del Pla de Santa Maria serà a les 7 de la tarda des de la Plaça de Sant Jordi, passant per diferents carrers acabarà al Centre Cívic, on les autoritats locals donaran la clau del municipi al rei Carnestoltes.

Vallmoll

La rua de Vallmoll començarà a dos quarts de 7 de la tarda des de la Plaça Major acompanyats amb la xaranga Bandsonats. Rua que després de passar per diferents carrers acabarà al mateix lloc on ha començat. Els premis de disfresses es donaran a la mitja part del ball de nit.

Puigpelat

La rua de Puigpelat arrancarà a dos quarts de 8 de la tarda des de la Plaça Jacint Verdaguer amb l’animació musical d’Alishow. Rua que acabarà a la plaça de la Vila amb la pluja de confeti.

Nulles

El cas de Nulles la rua s’encetarà entorn de les 8 del vespre des de davant del Centre Cultural. Rua que passarà pels diversos carrers acabant a la pista esportiva.

Mas del Plata

La rua a Mas de Plata serà la que començarà més aviat. Serà a les 5 de la tarda des de davant del Club Social. Després d’un petit recorregut per la urbanització acabarà on ha començat per continuar la festa.