//Sant Esteve posa punt i final als Pastorets del Pla de Santa Maria

per | 27/12/2019 10:18 |

Els Pastorets, portats a l’escenari per Nexus Teatre i sota la direccio de Mònica Bartolí, és un altre element essencial del al Nadal planenc. Enguany les funcions van finalitzar el dia de Sant Esteve a la tarda. Les anteriors funcions van tenir lloc els dies 22 de desembre i el dia de Nadal a la nit.

El Pla de Santa Maria celebra de forma conjunta el Nadal i la festa major d’hivern. Així, els Reis arribaran puntualment al Pla el dia 5 de gener al vespre. La cavalcada anirà acompanyada de la xaranga Els Guirigalls i, com sempre, Ses Majestats repartiran les joguines per les cases. El mateix dia 5 al vespre hi haurà la Nit Jove amb DJ al Centre Cívic, ja dins dels actes de la Festa Major d’Hivern.

El dilluns 6 de gener hi haurà la Missa de Reis al punt de migdia i, tot seguit, a la Sala Parroquial, es lliuraran els premis dels concursos de Dibuixos de Nadal i de fotografia de la Festa Major i de la Fira del Vent. A la tarda, hi haurà concert i ball de tarda amb l’orquestra Montgrins.