//Resposta de Sorea a la informació apareguda a “El Vallenc” en relació a la qualitat de l’aigua de Valls

En relació a la notícia que publica el diari El Vallenc el passat 31 de gener, amb el titular “Veïns del Barri Antic es queixen de la qualitat de l’aigua”, SOREA, companyia gestora del cicle de l’aigua al municipi de Valls, recalca que no hi ha cap afectació en el subministrament de l’aigua del Barri Antic de Valls i garanteix la bona qualitat de l’aigua.

Després d’haver fet les inspeccions de qualitat, tasques de purga i analítiques en el Barri Antic, es conclou que aquesta queixa formulada per un veí es tracta d’un problema particular en la instal·lació interior de l’edifici i el seu dipòsit comunitari.

Per part de SOREA, no s’havia rebut cap queixa per la qualitat de l’aigua, però a instàncies de l’Ajuntament de Valls i del seu regidor delegat en aquesta àrea, Martí Barberà, es van iniciar unes comprovacions de la xarxa: es van fer inspeccions i dues purgues a la zona del Barri Antic (concretament, en dos punts: la Plaça del Carme i al c/ de Sant Francesc), però no es va detectar cap anomalia.

Per altra banda, SOREA es va posar en contacte amb aquest veí concret que havia formulat la queixa a través de l’Ajuntament, i es va realitzar una Acta de Qualitat de l’Aigua el divendres, 24 de gener. En aquesta inspecció de qualitat, en presència del veí, es va agafar una mostra d’aigua a l’entrada del comptador general de la bateria, just a l’entrada de l’edifici (com es realitza habitualment). El resultat de la inspecció va ser que tot estava correcte.

Pel que va comentar l’esmentat veí, aquest edifici disposa d’un dipòsit comunitari. Així doncs, l’aigua passa pel comptador general, va directament cap al dipòsit i és des d’allà des d’on es reparteix a tots els veïns i veïnes. Per tant, davant les comprovacions i analítiques realitzades del subministrament de l’aigua fins a l’edifici en què els resultats eren els correctes, tot sembla indicar que es tracta d’un problema en la instal·lació interior de l’edifici.