//Repsol i la CCCC renoven la seva col·laboració per vuitè any consecutiu

per | 30/12/2019 12:04 |

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) i Repsol han ratificat el seu acord de col·laboració per vuitè any consecutiu amb la signatura del conveni que els uneix des de 2012. Jordi Crespo, en nom de la CCCC, i Josep Francesc Font director del Complex industrial de Repsol a Tarragona, han mostrat, a la plaça de les Cols de Tarragona, la seva satisfacció per continuar treballar junts en el foment i la difusió del món casteller.

Aquest 2019 l’aportació de la companyia, que se situa en els 10.000 euros, ha servit per finançar les següents iniciatives:

VII Jornada de Bones Pràctiques de Gestió en el Món Casteller , que es va celebrar a Igualada el mes de maig i està adreçada als equips directius de les colles per abordar qüestions fiscals, legals, o d’organització. Enguany ha estat una de les edicions amb més assistència, acollint fins a seixanta persones en representació de vint-i-sis colles d’arreu del territori.

Celebració 30 aniversari CCCC . Aquest 2019 la CCCC ha arribat als seus trenta anys i ho va voler celebrar amb un acte als Jardins del Palau Robert el passat dissabte 8 de juny. La trobada va comptar amb una taula rodona amb la participació del Secretari General de Cultura el Sr. Francesc Vilaró, l’empresari Enric Crous, el periodista casteller Carles Cortés i el president de la CCCC, Roger Gispert. Va ser l’espai on es va presentar el vídeo de commemoració d’aquestes tres dècades de castells, de gestió col·lectiva de les necessitats inherents a l’activitat castellera, i de reconeixement a la tasca de totes les persones que ho han fet i ho fan possible.

I Jornada d’Equitat del món casteller, que es va fer al Prat de Llobregat el passat 23 de novembre. Aquesta jornada ha rebut una molt bona acollida tot i ser la primera edició, comptant amb la participació d’una norantena de persones de trenta-quatre colles diferents, amb sensibilitat i interès vers temes de gènere, racisme i LGTBIfòbia als espais castellers.

La CCCC està treballant actualment en la definició de diferents activitats i iniciatives per l’any vinent que ampliaran l’agenda de la federació, amb l’objectiu de situar al calendari el desè aniversari de la inclusió dels Castells a la llista representativa del Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, el 16 de novembre de 2010. Així mateix serà un bon moment per presentar la nova web de l’entitat en la que estem treballant i que comptarà, també, amb la col·laboració del Complex Industrial Repsol Tarragona.