//Renfe ja no ven bitllets a la finestreta de l’estació de trens de Valls

La companyia Renfe ha suprimit la venda de bitllets a finestra a l’estació ferroviària de Valls, una mesura que s’ha posat en marxa des de primers d’anys i que feia temps que tenia previst. Així ho ha comunicat Renfe, i ha informat també que s’opta per un sistema automatitzat en què els usuaris podran adquirir els bitllets mitjançant una màquina d’autovenda instal·lada al vestíbul de l’estació o bé a l’interior del tren de forma directa al personal d’intervenció.

En aquest sentit, la companyia ferroviària des de fa algunes setmanes ha contactat amb totes les institucions locals i autonòmiques per informar de les mesures que Renfe ha pres per facilitar la venda i accés als trens des de les estacions que gestiona Adif, i està en contacte permanent per anar actualitzant la informació davant d’aquest nou panorama.

Aquests dies, la companyia ha emplaçat a l’estació de trens d’un informador per assessorar als usuaris sobre el funcionament de l’expedidor de bitlles automàtic.

Per a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, la mesura minva la qualitat de servei. El secretari de l’ens, Rafael Castells, en declaracions a la nostra redacció assenyal: “Des de la Cambra de Comerç han enviat per escrit als diferents departament d’Adif i Renfe que no es vegi l’estació sense personal. No ens ha contestat.”

Per la seva part, Renfe garanteix la venda de bitllets a totes les estacions en les quals Adif venia desenvolupant l’activitat fins l’1 de gener, i que deixa de prestar com a conseqüència del procés de liberalització del transport de viatgers per ferrocarril.

La companyia, amb caràcter general, ha optat per instal·lar màquines d’autovenda en aquelles estacions que no disposin d’una mitjana diària superior a 100 viatgers, com és el cas de Valls. En aquest sentit, la Cambra de Comerç fa una crida per tal que la gent faci servir el tren per als seus desplaçaments.