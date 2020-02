//Puigpelat, el municipi de l’Alt Camp que més creixerà en població en la propera dècada

per | 21/02/2020 09:03 |

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) publica per primera vegada les projeccions de població municipals 2018-2033 a partir de patrons de comportaments demogràfics. D’aquesta manera es pot fer una previsió de creixement de població dels municipis de la propera dècada, tenint en compte que és una previsió i dependrà de si no hi ha cap fenomen imprevist de primera magnitud que provoqui una onada migratòria que faria saltar pels aires aquesta previsió.

Segons l’escenari padronal d’aquesta estadística, la població a la comarca de l’Alt Camp augmentarà en el període 2018-2033 en un total de 2.242 habitants.

Ara bé, no en tots els municipis. Dels 23 municipis de la comarca augmentarà la població en 14, mentre que en 9 es preveu que disminueixi en la propera dècada.

No tots augmentaran la població o la disminuiran en la mateixa proporció. Percentualment, els municipis que més pujaran seran, per ordre: Puigpelat, que ho farà en un 10,2%, i seguidament seran Vallmoll i Cabra del Camp amb un 9,1%, mentre que Valls l’augment serà del 6,5%, a Alcover serà del 4,3% i el Pla de Santa Maria només ho farà en un 1,1%.

En contra els municipis on la previsió és que la població baixi amb més força percentualment en la propera dècada són, per ordre: Figuerola del Camp en un 20%, Vilabella en un 12,7%, la Riba en un 8% i el Pont d’Armentera en un 7,3%.

També s’ha de destacar que aquest estudi demostra que, exceptuant alguns casos com Valls o Alcover, en la majoria de les poblacions on augmentarà el nombre d’habitants, de manera lenta i estable, ho farà gràcies a la migració, si no fos així el creixement seria també seria negatiu, en gaire tots els municipis de la comarca.