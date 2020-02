//Presenten la cassola de Dijous Gras a Valls

per | 12/02/2020 19:46 |

El Centre Cívic de Valls ha organitzat dues presentacions per a la recuperació d’elements de la gastronomia local, en les quals s’ajunta història, tradició i patrimoni femení. Aquest cicle, que porta per lema “Recuperació de la cuina tradicional vallenca”, s’ha centrat en dues receptes vinculades amb dates especials del calendari festiu, com són la galeta de Sant Blai (el blai vallenc) i la cassola de Dijous Gras vallenca. L’objectiu del cicle és recuperar les receptes que, amb el pas del temps, han caigut en l’oblit i posar en valor el paper de la dona en la transmissió i conservació d’aquest patrimoni gastronòmic.

En aquest sentit, la segona de les xerrades del cicle fou la presentació de la cassola de Dijous Gras de Valls, que va ha tingut lloc aqeust dimecres 12 de febrer al vespre a càrrec de Pilar Vives, en format de xerrada-degustació. En aquesta presentació s’ha donat a conèixer un plat típic de la cuina barroca vallenca i la seva recepta com a exemple de tradició i saber femení. Una proposta vinculada amb la celebració del primer dia de Carnaval, com han pogut comprovar les persones que hi han assistir, pels ingredients utilitzats i l’acabat final de la menja.