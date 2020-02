//Presentat a Valls “Harca, harca, harca. Músiques per a la recreació històrica de la Guerra de Successió (1704-1715)”

L’Institut d’Estudis Vallencs ha acollit aquest dissabte dia 1 de febrer la presentació del llibre “Harca, harca, harca. Músiques per a la recreació històrica de la Guerra de Successió (1704-1715). L’acte ha comptat amb la participació de Ferran Navarro, autor del llibre i de Francesc Sans.

El llibre, és un recull de músiques i cançons de la terra, de la pàtria, que foren interpretades pel nostre poble en els temps d’una guerra ignominiosa d’ocupació, que acabà amb la imposició dels Decrets de Nova Planta de la monarquia borbònica contra els nostres furs, costums, institucions, llengua i béns, amb una repressió terrible.

L’estudi de les partitures de la Guerra de Successió va anar prenent cos a mesura que s’aproximaven els tricentenaris. El coneixement que hi havia llavors de la societat i de la música de principis del segle xviii era escàs. Aquella gent s’enquadrava en esquadres, companyies, batallons, regiments i brigades. Tenien reglaments estrictes i, per descomptat, tenien els seus colors i músiques pròpies. I mentre els investigadors exhumaven documents, hi ha hagut Ferran Navarro i Jordi Cebolla amb els seus respectius grups, Estrela Roja de Benimaclet i el Grup Quartana que no han parat de reivindicar i posar en valor aquesta música. Una música que ha marcat les passes dels Miquelets del Regne de València i de Catalunya en aquest camí difícil i solitari que és la recreació històrica.