//Pepa plana reb el Premi Zirkòlica per “Veus que no veus”

La pallassa Pepa Plana reb el Premi Zirkòlica pel “Millor espectyacle de pallassos” per l’obra “Vewus que no veus” que recentment es va estrenar a Valls al Teatre Principal. El guartdó destaca l’estètica i posada en escena, alt nivell de la tècnica i còmica i un gran treball en parella.

Veus que no veus presenta la versió femenina de les anomenades “entrades clàssiques”, els números que inicien un espectacle o enllacen escenes. Per una banda, i com a pallassa augusta, la Pepa Plana. Per l’altra, en el rol de pallassa blanca, la Noël Olivé. Com canvien i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en comptes de dos pallassos? La companyia de Pepa Plana sempre ha reivindicat la figura de la pallassa i ara presenta els números circenses més clàssics. Es tracta de riure? Sí, però no només d’això, sinó de parlar, jugar i, potser, mossegar