//Pastorets al Cercle d’Amics d’Alcover

per | 28/12/2019 23:36 |

Aquest dissabte 28 de desembre, han arribats els tradicionals Pastorets a càrrec del grup de teatre local La Resclosa en dos passis, a les 17h i a les 20h, al Cercle d’Amics.

Aquest diumenge 29 de desembre els patges reials arribaran al poble per recollir les cartes de tots els infants, a les 13h al Cercle d’Amics.

I per cloure l’any, el 31 de desembre, com a novetat, a les 11h arribarà l’Home dels Nassos a la plaça nova i seguidament farà un recorregut pel poble per tornar a la plaça i gaudir d’un vermut.