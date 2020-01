//Noves aparicions del Fumera a Valls

per | 05/01/2020 13:00 |

Aquest diumenge 5 de gener, al matí, ha fet aparició, durant aquestes festes nadalenques, el Fumera, La sortida ha tingut lloc des del passeig de l’Estació i ha continuat pels carrers Vallvera, Avenir, Germans Sant Gabriel, El Pati, Cort i plaça del Blat.

D’altra banda, diumenge vinent dia 5 de gener, el Fumera va tornar a repetir la sortida a la mateixa hora i el mateix horari.

Coneixeu en Fumera? Si no l’heu vist mai us deixem amb algunes pistes perquè el pugueu identificar fàcilment. És un ésser bastant misteriós. Diuen que tot ho veu: té set ulls al cap, quatre davant i tres a darrera. Diuen que tot ho escolta i tot ho xerra: té dues orelles a cada banda. En Fumera ja volta pels carrers i places de Valls aquests dies perquè va molt enfeinat! És l’encarregat d’explicar als Reis d’Orient si els nens i nenes han fet bondat o no.

Així que si el voleu conèixer només heu d’escapar-vos a Valls. Si el veieu porteu-vos bé perquè amb tants ulls i tantes orelles s’assabenta de tot i després ho explicarà als reis mags. Val més fer bondat!