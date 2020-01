//Nova edició del programa “Cultura Participativa” amb més de 200 activitats

La nova edició del programa «Valls, Ciutat de Cultura Participativa» inclou al voltant de 200 actes que van del mes de febrer a mitjans del mes de juny de 2020, que han sigut preparats per una cinquantena d’agents culturals.

El nou programa, recull les activitats que es podran gaudir en els diferents espais culturals durant els propers mesos, on hi podrem trobar: concerts, cant coral, exposicions, xerrades, conferències, cuina, portes obertes, contacontes, presentacions de llibres, cinema, fires, teatre, dansa, ballables, tallers, jornades, trobades, cultura popular o actes solidaris, entre altres. El programa tampoc no oblida alguns moments destacats del calendari anual com les celebracions del Carnaval, la Setmana Santa i la Diada de Sant Jordi.

L’edició impresa, en format d’agenda, és de 15.000 exemplars i es difon a les bústies de totes les llars vallenques. També es pot trobar als taulells d’informació ciutadana i cultural com l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, l’Oficina de Turisme, la Biblioteca Carles Cardó, el Teatre Principal, el Centre Cultural i Vallsgenera. El programa també es podrà consultar a través dels canals 2.0 de l’Ajuntament, el web municipal i l’aplicació per a dispositius mòbils VallsApp, que permet actualitzar permanentment els continguts i que ja compta amb més de 4.000 usuaris. D’aquesta manera, les diferents entitats podran difondre online les noves activitats que vagin organitzant.

Les entitats i altres ens organitzadors dels diferents actes han estat l’Agència Artística Loren, Agrupació de Confraries i Germandats de la Setmana Santa, Amics de la Música, Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (AdeLA), Àvies i Avis per la Llibertat, Biblioteca Carles Cardó, Cambra de Comerç i Indústria, Centre Cívic, Centre de Lectura, Cia. Passabarret, Cineclub Valls, Club Bàsquet Valls, Col·legi Claret, Col·legi Cor de Maria, Col·legi Eugeni d’Ors, Comerç de Valls, Consorci Pro Universitari, Coral Infantil Cors Alegres, CRP de l’Alt Camp, EMM Robert Gerhard, Escola Enxaneta, Escola de Dansa Adagi, Floristeries, Fundació Unió d’Anelles de la Flama, Germandat de la Puríssima Sant de N.S. Jesucrist (Sant Crist de Sant Francesc), Germandat del Sant Crist de Sant Joan, Increïble Comestible – Valls, IGP Calçot de Valls, Infinity Dansa, Institut d’Estudis Vallencs, Institut Jaume Huguet, Institut Narcís Oller, Institut Serra de Miramar, JCA Cinemes, Kids&Us, La Tribu, La Peça, Llibreries, Moixiganga, Museu de Valls, Oficina de Turisme, Òmnium Cultural Alt Camp, Parròquies de Sant Joan, Sant Antoni i el Carme, Pastisseries i forns de Valls, Recicleria Digital, Reial Confraria de Nostra Senyora dels Dolors, Valls en Transició, Vallsgenera i Vedruna Valls – Col·legi Lledó