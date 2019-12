//Ni sales de bitlles, ni Rosalia ni la font a la plaça de l’Oli

Com tots els dies 28 de desembre la premsa s’ha sumat al Dia del Sants Innocents. elvallenc.cat ha publicat tres “innocentades”. El trasllat de la font noucentista i la Dona que es petina a la plaça de l’Oli ha estat una d’aquestes. Fora de broma, tot fa pensar que aquesta font es tornarà a instal·lar en un lloc a la plaça del Pati.

Una segona notícia falsa ha estat l’interès d’una promotora per instal·lar una sala de bitlles amb 12 pistes americanes on ara hi ha el supermercat Lidl, que com se sap, canviarà d’ubicació a Valls.

I una tercera, un concert de la cantant Rosalia amb motiu de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela l’any 2021. Tant de bó, per aquestes festes Valls pogués comptar amb l’actuació d’aquesta artista que arà iniciarà el seu debut en el cinema amb Pedro Almodóvar i Penélope Cruz.