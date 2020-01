//Música i Exili rellançarà la figura del compositor vallenc Robert Gerhard

El projecte Música i Exili dona visibilitat a un element comú en quatre de les grans commemoracions de país que tindran lloc des de l’any 2019 fins a mitjans de 2021, i que no és un altre que l’exili. Per fer-ho, recull i vertebra accions destinades a divulgar el llegat cultural, cívic i social de quatre persones singulars que són una referència pel seu compromís en la defensa dels drets i de les llibertats col·lectives.

Ens referim al compositor vallenc Robert Gerhard, músic imprescindible i d’una rellevància cabdal en la història de la música catalana del segle XX, que va morir l’any 1970 i de qui l’any 2021 també s’escaurà el 125è aniversari del naixement; a l’activista i músic Teresa Rebull, de qui l’any 2019 es recorda el centenari del naixement; el músic i director Pau Casals, home de pau i per a la pau, per damunt de tot, el qual va presentar l’any 1920 una orquestra que amb el seu nom va esdevenir tota una referència internacional; i per últim, però no menys important, el príncep dels poetes, Josep Carner, que moria a l’exili, a Brussel·les, l’any 1970.