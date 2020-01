//Municipis de l’Alt Camp gasten aigua dels pous propis i dipòsits per suplir un tall greu de subministrament d’aigua

per | 03/01/2020 12:28 |

El trencament d’una canonada a l’Ampolla ha provocat l’afectació en el subministrament d’aigua a diferents municipis de la província de Tarragona. A les 3 de la matinada d’aquest divendres 3 de gener, s’ha produït el trencament d’una canonada principal en el tram que es deriva de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable del municipi a Tarragona.

Des del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) han activat el protocol d’emergència vist la greu avaria produïda. El trencament ha provocat que el Consorci d’Aigües de Tarragona no doni subministrament (en alta) a cap dels seus consorciats, un total de 63 a la província. Així i tot es fa difícil saber el grau d’afectació a cada població vist que cada ajuntament té un grau de dependència diferent de l’aigua del consorci. Des del CAT s’ha informat a tots els ajuntaments consorciats que activin tots els seus recursos propis. A l’Alt Camp, s’ha vist el tallament d’aigua a diferents municipis però el fet que disposin de pous propis o de dipòsits fa que de moment l’afectació sigui mínima.

Quina afectació té als pobles consorciats a l’Alt Camp?

A la comarca de l’Alt Camp es comptabilitza, segons dades del propi CAT, un total de vuit municipis que es troben dins del Consorci, en major o menor mesura. Valls, Alcover, Alió, Els Garidells, Pla de Santa Maria, Puigpelat, El Rourell i Vallmoll són els pobles que es troben dins del Consorci. L’afectació és escassa als municipis, ja que aquests tiren de pous municipals o de dipòsits, fet que els assegura disposar de subministrament durant hores o dies. La població podria veure’s afectat si aquest tall durés moltes hores o alguns dies.

A Valls, només es rep del Consorci el 25% de l’aigua, i la resta són pous municipals. De moment, segons informació de l’Ajuntament aquest tall no afecta, però si durés dies aquesta situació, la població es podria ressentir en certa manera.

A Alcover, només la urbanització Masia Catalanes rep aigua directament del Consorci, però segons informació del consistori no hi ha coneixement que hi hagi tallament de l’aigua. La resta del municipi, l’aigua prové de pous propis o del riu Glorieta.

A Puigpelat i El Rourell, l’aigua del Consorci no arriba a les dues localitats però no hi ha afectació a les llars gràcies als seus dipòsits que estan suplint aquesta absència d’aigua. Si el tall durés moltes hores o dies sí que podria veure’s afectat.

A Vallmoll l’aigua de boca del municipi no es veu afectat, ja que té suficients pous propis d’aigua per evitar que el tall del subministrament es vegi afectat. El que si queda afectat és el polígon industrial, perquè l’aigua va directament del Consorci.

Al Pla de Santa Maria l’aigua prové de pous propis, tal com apuntaven des de l’Ajuntament. L’únic que podria afectar, arribat el moment, és el Polígon, que es rep directament del consorci.

A Alió, tot i ser consorciat no estan connectats a la xarxa del consorci d’aigua, només tenen una reserva d’aigua però no es troben connectats al Consorci, i de moment, paguen una reserva d’aigua. En aquest sentit, a Alió no hi ha afectació.

Als Garidells no hi ha constància, a hores d’ara de cap mena d’afectació segons fons del mateix ajuntament.

Fins quan es tallarà el subministrament?

L’avaria, segons el CAT, es preveu que duri, almenys, hores. S’està treballant sobre el terreny. El trencament ha estat a conseqüència d’un col·lapse d’un tub de formigó que es troba al costat de l’AP-7, al terme de l’Ampolla. és una avaria que durarà hores. S’està treballant sobre el terreny. avaria greu, canonada principal, afectació principal. En una nota de premsa, el CAT explicava que “Confirmem que a hores d’ara el CAT no dona subministrament (en alta) a cap consorciat i que, una vegada activat el protocol d’actuació d’emergència, s’han de posar en servei tots els recursos propis de cada consorciat per fer front a la manca de subministrament per part del Consorci“