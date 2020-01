//Mireu els actes de la Gran Festa de la Calçotada de Valls

per | 25/01/2020 09:00 |

El diumenge 26 de gener se celebrarà a Valls la 39a edició de la Gran Festa de la Calçotada, una festa gastronòmica popular viscuda al centre de Valls, ciutat d’origen de la calçotada. La calçotada constitueix un dels menjars més típics i coneguts de Catalunya. Al voltant d’una taula calçotaire es viu un ambient de diàleg, d’amistat i de festa.

Si bé la calçotada té una vella i ancestral tradició (a Valls fa més de 120 anys que es fan calçotades), amb la Gran Festa de la Calçotada iniciada l’any 1982, i que se celebra cada any el darrer diumenge de gener, s’ha aconseguit de conjugar els carrers i places de la ciutat vella amb la fumera blanca i l’olor dolceta de les cuites dels calçots, ja que es couen i es tasten a la plaça de l’Oli, al centre històric de la capital de l’Alt Camp.

La Gran Festa de la Calçotada és organitzada, conjuntament, per l’Excm. Ajuntament de Valls, Cambra de Comerç i Indústria de Valls, Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL, Gremi de Restauradors de Valls i l’Alt Camp, Comerç de Valls, amb el suport de l’Excma. Diputació de Tarragona i amb la col.laboració del Port de Tarragona, Repsol, Unió Anelles de la Flama, Societat de Sant Antoni de Valls, Societat Coral Aroma Vallenca, Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, Aigua Mineral Natural de Santes Creus, Institut d’Estudis Vallencs, ONCE, Cartonatges Trilla, Vermut Miró Roig i Vins DO Tarragona, i amb el patrocini de Salses Fruits S&P.