//Més d’una seixantena de Candeles a la recepció oficial a l’Ajuntament de Valls

Aquest dimecres, 29 de gener, s’ha celebrat un dels actes previs a la festivitat de la Mare de Déu de la Candela. Es tracta de la recepció de les Candeles.

Maries, Candeles i Mariones s’han aplegat a la plaça del Blat per fer-se la fotografia oficial, presidida per Dolors Farré, alcaldessa de Valls. A més, també s’ha recordat que només falta un any just per a les Festes Decennals de l’any 2021.

L’acte, al saló de plens de l’ajuntament de Valls, s’ha iniciat amb l’actuació del duet de violins format per Maricel Rodríguez i Sergi Aragonès, alumnes de l’Escola de Música Robert Gerhard.

Posteriorment, l’alcaldessa de la ciutat ha donat la benvinguda i ha presentat les Candeles que conduirien l’acte, Maria Parera i Mariona Pujol. En el decurs de la recepció a les Candeles, Pilar Vives, Albert Oliva i Núria Rocamora han exposat el procés de recuperació del “blai vallenc”.

D’altra banda, han intervingut tres Candeles de diferents generacions que han exposat el seu millor record de les Decennals del 2011, Maria Candela Balmanya, Maria Cabdela Carbó i Míriam Domínguez.

Durant l’acte institucional s’han lliurat obsequis a la Candela més gran, Maria Casas Parés, i a la Candela més jove, Mariona Solé Batalla, a càrrec de l’alcaldessa. Posteriorment s’ha interpretat el cant de tornada del Virolai. Al final de l’acte, abans del berenar al vestíbul de la planta d’alcaldia, s’ha fet el lliurament d’obsequis a totes les Candeles.