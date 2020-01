//Més de cent persones busquen una bomba al refugi de la plaça del Blat

Més d’un centenar de persones distribuïdes en set sessions -dues més de les previstes en un inici- han paricipat entre divendres i dissabte, dies 3 i 4 de gener, a l’activitat de l’escape room al refugi antiaeri de la plaça del Blat.

Aquest espai ha esdevingut en l’escenari d’mocionants sessions de escape room en les quals els concursants han tingut la difícil missió de desactivar una bomba de la Guerra Civil a punt d’explotar. Els participants només han disposar d’una hora per trobar la bomba.

Cada grup ha treballat en equip, fer ús de tot l’enginy, la deducció, la recerca i posar els cinc sentits per anar superant les diverses proves.

Han tingut una hora com a màxim una hora per resoldre tots els misteris i desactivar l’explosiu que s’ha amagat a les galeries de l’antic refugi.

L’objectiu d’aquesta nova activitat impulsada per la Regidoria de Comerç i Turisme i Auriga Serveis Culturals, concessionària del servei municipal d’Informació i Turisme de Valls, és oferir una nova proposta d’oci per a adults per donar a conèixer un espai patrimonial amb tanta història com és el refugi antiaeri situat sota la plaça del Blat. Els participants hauran de tenir setze anys per realitzar les proves.