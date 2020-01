//Més de 35.000 persones gaudiran dels concursos de la Festa de la Calçotada

Diumenge 26 de gener Valls viurà La Gran Festa de la Calçotada 2020 que preveu rebre més de 35.000 visitants. A partir de les deu del matí, els carrers i les places de Valls seran escenari d’una varietat d’actes: els mercats de la calçotada; la cercavila de la calçotada amb la participació de grallers, gegants… Tot això conferirà animació i ambient de festa a la ciutat.

A la plaça de l’Oli es faran les demostracions de coure calçots; a la plaça del Blat, el 33è Concurs de Cultivadors de Calçots i el 29è Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls, amb demostracions de com es fa la típica salsa.

A partir de la una del migdia, a les places de l’Oli i de la Zeta hi haurà la degustació popular de la calçotada per a qui ho desitgi; també hi haurà graelles preparades per a les persones que vulguin coure carn, llonganissa, botifarra de Valls…, a la brasa.

A la mateixa hora, a la plaça del Pati es farà el 35è Concurs de Menjar Calçots, amb l’objectiu de conèixer la xifra màxima de degustació de calçots en un temps determinat, i altres actes. En iniciar el Concurs, les colles Vella i Joves dels Xiquets de Valls enlairaran els seus pilars. Els mercats de la Calçotada, alimentació, artesania i la Mostra de Cuina del Calçot, es celebraran el dissabte 25 i diumenge 26.

Durant el dia es podrà visitar tot el que té d’interès la ciutat de Valls, a més de diverses exposicions que es presentaran durant aquestes dates.

Valls es disposa a reviure el diumenge 26 de gener la gran festa del calçot, que s’ha convertit en una de les grans festes típiques de Catalunya. La ciutat de Valls obrirà els braços a totes les persones que es desplacin a la capital de l’Alt Camp per viure una jornada típica, gastronòmica i popular d’exaltació de la calçotada, amb el regust que comporta una festa viscuda a la pròpia ciutat d’origen, pòrtic d’una plena temporada calçotaire que es perllonga fins tot l’abril. A Valls es fan calçotades de novembre a abril, però la Festa de la Calçotada representa l’entrada del fort de la temporada de calçotades.