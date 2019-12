//Maria Jacobs estrena el videoclip ‘Foolish’

La cantant vallenca Maria Jacobs ha estrenat el primer videoclip del seu nou disc “Invisible”. Es tracta del vídeo del single ‘Foolish’, que va fer-se públic aquest passat 15 de desembre i ja compta amb gairebé 1.200 visualitzacions.

Al videoclip hi apareixen la cantant i l’actor barceloní Àlex López, que es mouen per paratges naturals de les províncies d’Aragó i Navarra, com l’embassament de Yesa, el municipi de Sangüesa, les Bardenas Reales i la carretera de Jaca. Al vídeo hi apareix també la sala RedStar de Valls, on Jacobs fa un concert acompanyada de la seva banda, integrada per Jimmy Vidal (guitarres), Gerard Masip (bateria), Sergi Planas (violí), Sergi Esparza (teclat) i Artemi Agràs (baix).

Maria Jacobs ha comptat amb la col·laboració de diversos establiments vallencs per al videoclip, amb els quals es mostra molt agraïda, així com amb totes les persones que van assistir a la gravació del clip a la RedStar per fer de públic.

Poc més d’un mes després del llançament d’aquest segon disc, la vallenca es troba immersa en el procés de promoció al mitjans de comunicació de la mà de la discogràfica Música Global, que la va fitxar fa uns mesos. Jacobs es mostra molt contenta i satisfeta de la bona acceptació que està tenint “Invisible”.

A Valls, el disc es pot trobar a la llibreria Tram, però també està disponible al Corte Inglés, Fnac, Amazon i plataformes digitals.