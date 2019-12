//Magnífica posada en escena dels Pastorets de Valls en la seva estrena

Coincidint amb la festivitat de Sant Esteve, aquest 26 de desembre, es va estrenar una nova edicoó dels Pastorets Principals amb una magnífica posadaen escena dels Pastorets Principals de Valls. Els assistents que van omplir el Teatre Principal de Valls també van agrair el treball de la direcció, l’equip tècnic i els actors.

Redordem que dissabte 28 i diumenge 29, així com els dies 1, 4 i 6 de gener, a les sis de la tarda torna les funcions. A més, el dia 4 de gener també n’hi haurà una segona sessió a les nou del vespre.

La venda d’entrades avança a molt bon ritme, i en algunes de les funcions ja hi ha un alt nombre d’espectadors. Un ritme que s’ha intensificat amb l’horari de venda intensiva a les taquilles del teatre. Tot i ser una venda similar a altres anys, des de la direcció de l’espectacle recomanen que aquells que tinguin intenció d’anar a veure l’espectacle no esperin fins a l’últim moment per adquirir les seves localitats. Amb el canvi de plataforma de venda en línia, desapareixen les comissions que s’aplicaven en comprar entrades, i per tant s’ofereixen més facilitats als espectadors.