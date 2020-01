//L’Orquestra Montgrins i ‘La fada de les neus’ per la festa major del Pla

per | 03/01/2020 16:00 |

La localitat del Pla de Santa Maria va acomiadar-se de l’any 2019 i va entrar en el 2020 celebrant les festes de Nadal i la Festa Major d’hivern. Així, entre avui, divendres, i dissabte, dies 3 i 4 de gener, de les deu a les onze de la nit, a La Fàbrica, els menuts del poble podran lliurar les cartes als patges reials, que les entregaran a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

Els Reis arribaran puntualment al Pla el dia 5 de gener al vespre. La cavalcada anirà acompanyada de la xaranga Els Guirigalls i, com sempre, Ses Majestats repartiran les joguines per les cases. El mateix dia 5 al vespre hi haurà la Nit Jove amb DJ al Centre Cívic, ja dins dels actes de la Festa Major d’hivern.

El dilluns 6 de gener hi haurà la missa de Reis al punt de migdia i, tot seguit, a la Sala Parroquial es lliuraran els premis dels concursos de dibuixos de Nadal i de fotografia de la Festa Major i de la Fira del Vent. A la tarda hi haurà concert i ball de tarda amb l’orquestra Montgrins.

Els actes finalitzaran el dimarts 7, festa de Sant Ramon de Penyafort. Hi haurà missa a l’església romànica al migdia i, a la tarda, espectacle infantil. Aquest consistirà en el conte La fada de les neus, narrat per Rat Cebrián i acompanyat de música de nadales en directe amb guitarra i veu, a dos quarts de 6 de la tarda a la Sala Parroquial. La fada de la neu viu al bosc. Ella vetlla durant l’estació més freda de l’any pels animalons i els éssers als quals els cal ajuda.