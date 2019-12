//L’orgue de Valls comença la seva construcció

La Comissió ciutadana per la recuperació de l’orgue de Valls ha anunciat, aquest matí dia 19 de desembre a l’església de Sant Joan, que d’aquí un any l’orgue començarà a sonar. Concretament està previst que sigui el diumenge 20 de desembre a la tarda, quan tindrà lloc la benedicció del nou l’instrument. Així mateix també s’ha presentat el calendari de construcció de l’instrument per encarar els darrers treballs que tindran lloc durant els propers 12 mesos.

La Comissió vol enllestir la construcció de l’orgue pel Nadal de l’any vinent, 2020, quan farà exactament 430 anys de la inauguració de l’orgue precedent a l’església de Sant Joan. Un orgue que va sonar al llarg de gairebé tres-cents cinquanta anys, fins el 1936.

En aquests mesos precedents s’ha treballat de valent per deixar enllestit el disseny interior de l’instrument. La tasca, de gran complexitat, ha estat realitzada per l’equip tècnic de l’empresa Grenzing, constructors de l’orgue.

Així mateix, aquests dies ha començat la construcció de l’instrument, però serà a partir del mes de gener quan les tasques s’intensificaran. De fet, l’empresa constructora ha estat treballant durant aquests darrers mesos en un gran orgue de cinc mil tubs per a la catedral de Praga, i un cop acabat aquest, tots els esforços es centraran ara en el projecte de l’orgue de Valls.