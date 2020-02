//L’Oficina de Català engega noves pràctiques lingüístiques en establiments col·laboradors

per | 21/02/2020 16:00 |

Del 10 al 29 de febrer, l’Oficina de Català de Valls, que forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) (www.cpnl.cat), engega noves pràctiques lingüístiques per tal que els alumnes dels seus cursos puguin practicar el català en establiments col·laboradors de la ciutat (https://www.vxl.cat/establiments).

Aquesta iniciativa pretén facilitar que l’alumnat, a partir d’un nivell determinat, pugui usar el català en una conversa real i d’aquesta manera augmenti la seva confiança a l’hora d’emprar el català en qualsevol àmbit. Per part de l’establiment, el compromís és atendre els alumnes en català, encara que s’expressin amb certa dificultat.

Les pràctiques lingüístiques, que es van posar en marxa el curs passat, van tenir molt bona acceptació: tant els alumnes com els comerciants en van fer una valoració positiva. Per això, l’Oficina de Català reprèn aquesta iniciativa i agraeix la col·laboració del comerç de Valls, amb la participació d’una vintena d’establiments que es dediquen a activitats molt diverses.

Per a més informació, cal contactar amb l’Oficina de Català ([email protected]).