//L’OESSJ celebrarà a Valls la seva Diada de Convivència

L’Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem celebrarà la Quarta Diada de Convivència de l’OESSJ, que la delegació local de Tarragona ha organitzat per al proper dia 9 de febrer a Valls.

Els actes previstos s’iniciaran a la una del migdia amb la celebració d’una solemne eucaristia al santuari de la Mare de Déu del Lledó, oficiada per Joan Font, missioner i rector de l’esmentada parròquia.

Posteriorment, la comitiva es desplaçarà a la pedania de Masmolets, concretament al restaurant Cal Ganxo, per poder gaudir d’una típica calçotada que, com és habitual en els actes organitzats per l’OESSJ, serà en benefici de Terra Santa. El límit per apuntar-se serà el dia 5 de febrer. El preu de la calçotada és de 47 euros.

Valls va erigir un santuari dedicat a la Verge del Lledó, que durant l’edat mitjana, entre mitjan segle XIV i finals del segle XVI es va convertir en un priorat de canonges del Sant Sepulcre agregat a la col·legiata de Santa Anna de Barcelona.