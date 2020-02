//L’Institut Jaume Huguet participa en la FIRST LEGO League

Un grup d’alumnes de 4t d’ESO de robòtica amb el nom d’equip JHAET Discovery, es va presentar al torneig classificatori de la FIRST LEGO League de Tarragona-Reus en representació de l’Institut Jaume Huguet. Hi van ser presents juntament amb més d’una trentena d’equips de la demarcació que tenien com a objectius bàsics els de divertir-se amb la ciència i la tecnologia i de fomentar les vocacions cientificotècniques amb valors d’innovació, creativitat i de treball en equip. En aquest sentit, cal destacar a més que l’Institut Jaume Huguet treballa per promoure les matèries tecnològiques STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) entre les noies; i un bon exemple és que la major part de l’equip de la FIRST LEGO League ho són.

El repte LEGO d’enguany era el de resoldre problemes reals combinant conceptes d’enginyeria, projectes de recerca, i construint i programant robots LEGO® MINDSTORMS®. Durant el primer quadrimestre del curs, les noies i nois JHAET Discovery van aprendre a treballar en equip per fer un projecte científic, i construir i programar un robot mòbil que superés les proves que va determinar l’organització: el repte s’anomenava “City Shaper”, que girava al voltant de la ciutat i els problemes que genera; a partir d’això, els equips participants van haver de resoldre tot un seguit de reptes relacionats amb la ciutat.

Tot això ho van fer a través del pilar fonamental de la FIRST LEGO League: els valors FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), celebrant el descobriment, el treball en equip i la cortesia professional. Durant el torneig van mostrar, amb escreix, que són un equip i que havien après a treballar com a tal, hi van posar moltes ganes i esforç i, sobretot, van gaudir durant tota la jornada de l’ambient de competició i van compartir la seva experiència amb els altres equips participants.