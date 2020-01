//L’Institut d’Estudis Vallencs convoca tres premis per al 2020

L’Institut d’Estudis Vallencs (IEV) va presentar el proppassat dimecres, dia 8 de gener, les noves convocatòries als Premis a la Així, es convoca el 35è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic, destinat a reconèixer la millor obra de rehabilitació duta a terme durant l’any 2019 als municipis de l’Alt Camp.

Pel que fa al 20è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural, consistirà en dos guardons, iniciativa privada i iniciativa pública, destinats a reconèixer la millor aportació a la salvaguarda del patrimoni cultural de l’Alt Camp, en els seus vessants de patrimoni artístic, arqueològic, paleontològic, documental, bibliogràfic i etnològic, així com en l’àmbit de la cultura popular i tradicional.

Al 32è Premi de Natra podran participar en aquest premi tots els treballs de recerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l’Alt Camp. El jurat valorarà que es treballin temes d’educació ambiental com la recollida selectiva i la reducció de residus, l’estalvi d’aigua i d’energia, la mobilitat sostenible, el coneixement del nostre entorn natural, els jardins i els ecosistemes urbans, la utilització responsable dels recursos i la conscienciació sobre la preservació del medi ambient en el nostre entorn.La dotació d’aquesta convocatòria és de 2.450 euros que es repartiran segons el criteri del jurat entre cinc modalitats i el premi especial.

D’altra banda, l’IEV convoca el Premi de Recerca de Batxillerat 2020 Josefina Cardó com a reconeixement a la dedicació dels estudiants de la comarca en la recerca i difusió d’informació sobre temàtica referent a l’Alt Camp que es duu a terme en els treballs de recerca fets als instituts Narcís Oller (Valls), Jaume Huguet (Valls), Serra de Miramar (Valls) i Fonts del Glorieta (Alcover), així com també com a reconeixement al paper dels docents en el foment del pensament crític i el desenvolupament de les habilitats i competències dels alumnes, representats en aquest premi en la persona de la doctora Josefina Cardó Soler.

Hi haurà un sol premi, amb una dotació total de 500 euros, a més a més de la col·lecció completa de Valls i la seva història, valorada en 200 euros.