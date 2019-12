//L’exdiputada Eulàlia Reguant a Valls en una xerrada contra la llei Aragonès

per | 17/12/2019 20:17 |

Aquest vespre de dimarts, 17 de desembre, la Biblioteca Popular de Valls està acollint una xerrada crítica amb la Llei de contractes de serveis a les persones, coneguda popularment com a llei Aragonès. L’acte, organitzat per la Plataforma Aturem la #LleiAragonès, en aquest cas vehiculat des de la CUP i la CGT de Valls, s’ha iniciat a les 19.30 h i hi estan participant prop d’una quarantena de persones. Les ponents de la xerrada són Eulàlia Reguant, exdiputada de la CUP-CC al Parlament de Catalunya, i Marta Minguella, militant de la CGT Baix Camp.

No és la primera vegada que la polèmica sobre aquesta llei arriba a la ciutat de Valls. De fet, el grup municipal de la CUP ja va presentar una moció contra la llei en la sessió del ple municipal del passat 30 de setembre, que finalment es va tombar amb els vots de JxV, ERC i el PSC.

Des de la plataforma contra la llei Aragonès —llei que també ha estat criticada al Parlament per la CUP i els comuns— s’han organitzat mobilitzacions i xerrades arreu del país per aturar una llei que afirmen que “no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents en els serveis públics, sinó que, a més, en permetrà de noves”. D’altra banda, des del govern català es defensa que la llei limitarà el negoci de les grans empreses a través de prioritzar les variables de qualitat en les licitacions.