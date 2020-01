per | 03/01/2020 18:03 |

Locals on s'ubicarà el nou servei

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls ha acordat la contractació de l’empresa Intec Valls Enginyeria, per un import de 6.290 euros IVA inclòs, per a la redacció del projecte d’obres per a la reforma del local municipal situat a la plaça de les Escudelles número 5.

Aquest local acollirà serveis i activitats com a nou Espai Jove de la Regidoria de Joventut i Acció Cívica.