//L’Escola Robert Gerhard dedica el dia de la compositora a Laura Nadal

El projecte «El dia de la compositora» està ideat des de l’aula de piano de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard per tal de conèixer i treballar amb una compositora viva. Per aquesta ocasió, s’ha escollit la jove Laura Nadal i Abellà, exalumna de l’escola i que recentment ha acabat els estudis superiors de composició. La coordinació de l’activitat, que tindrà lloc dimecres 26 de febrer a 2/4 de 8 al Teatre Principal, ha anat a càrrec de Gemma Batalla i Rosa M. Segarra.

Laura Nadal ha escrit una obra expressament per a aquesta activitat. L’obra, Galivances, és una peça escrita per a piano a quatre mans i piano sol i està formada per vuit peces que es vertebren a partir d’un fil argumental. L’obra segueix una progressió tant narrativa com tècnica i busca exposar els canvis diversos que els joves poden experimental al llarg de la vida. Així, tant la música com la història situen l’espectador en un ambient de misteri però la mateixa tensió es veurà resolta amb peces que tracten la innocència de la infantesa, la bellesa de la transformació i de les coses que ens envolten. Finalment, l’última peça vol ser un resum i una conclusió de tota l’obra i seva culminació. D’alguna manera, Galivances és una obra reflexiva que ens convida a acceptar la pròpia solitud.

L’obra està escrita per tal que sigui interpretada per diferents pianistes, tenint en compte la seva posada en escena en entrar i sortir de l’escenari, així com la seva aparició i desaparició en un joc de llum. Una de les característiques principals de l’obra, que serà interpretada per una quinzena d’alumnes d’entre 11 i 17 anys, és l’ús de les tècniques extensives al piano. Els intèrprets i el públic experimentaran sons poc usuals de l’instrument: la ressonància de l’arpa al colpejar-la, els harmònics de les cordes, el seu pinçament… tècniques molt poc usuals però que ajuden a descriure tot un paisatge sonor.