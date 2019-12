//L’Escola Martí Guarch assoleix un èxit absolut amb el seu espectacle Showtime

Sota el tiítol Showtime, l’Escola d’Arts Escèniques va estarar el nou espectacle de dansa i teatre musical el passat dissabte 21 de desembre al Convent de les Arts d’Alcover. L’espectacle va ser un èxit de participació que va omplir tot el Convent de les Arts. Showtime és un viatge facinant al 1990, per descobrir els millors musicals de Broadway. L’espectacle ens presenta un viatge al llarg de més d’un segle d’espectacles que han marcat generacions sent encara avui en dia els més taquillers com Mamma Mia! o FAME. L’escenari va omplir-se amb 70 joves promesses de ballarins, cantants i actors, amb molts canvis de vestuari.

Com explica el creador i director de SHOWTIME i de l’Escola d’Arts d’Alcover, Martí Guarch, “ Una de les accions més gratificants que hem fet amb l’Escola d’Arts ha estat estrenar el SHOWTIME; un gran espectacle de teatre musical i dansa, solidari en benefici del Pediàtric Càncer Center de l’Hospital San Joan de Déu de Barcelona”. L’espectacle, de dues hores de duració comptava amb 25 numeros de teatre musical, seleccionats pels professors de l’Escola. Entre els mítics musicals hi destaquen “Mamma Mia!”, “ANNIE”, “El Rey León”, “FAME”, “Cats” o “RENT”. A més a més, es va comptar amb les ballarines de gimnàstica estètica de Constantí, un centre que col·labora en els projectes educatius amb l’Escola d’Arts de Martí Guarch. L’acte va concloure amb un gran concert final I una coreografia conjunta amb els 70 alumnes a l’escenari, que va animar a tots els espectadors.

Showtime es va representar al Convent de les Arts, a les 18:30h, i va estar protagonizat pels alumnes de tots els nivells. També va comptar amb la participació del pianista alcoverenc Hector Cantero que va interpretar dos solos a piano. L’espectacle va agrupar les disciplines de teatre musical, jazz, dansa contemporània, modern jazz, gimnàstica estètica i acrobàcia. Tots els beneficis recaudats en les entrades serán destinats al pediàtric càncer center de l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu.

Guarch afirma: “Ha estat com un gran musical de Broadway, ple de talent, energia, passió i màgia. Les joves promeses d’Alcover i del Camp de Tarragona van fer-nos emocionar amb el seu talent durant 2 hores d’una br illant actuació. Cal remarcar que el show ha estat possible gràcies a totes les professores per la bona feina feta durant els 4 messos d’assajos, als coreògrafs, voluntaris, artistes col·laboradors, tècnics i equip staff, famílies i als millors alumnes possibles, per una feina tan professional. Gràcies a l’espectacle d’ahir ajudarem en la lluita per vèncer el monstre del càncer infantil”.