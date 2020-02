//L’Escola Enxaneta organitza una xocolatada solidària amb el càncer infantil

L’Escola Enxaneta de Valls ha organitzat per a aquest divendres, 14 de febrer, la seva primera Xocolatada Solidària. Els fons que s’hi recaptin es destinaran a la Fundació Sant Joan de Déu, concretament a la investigació del càncer infantil.

La iniciativa ha estat impulsada per un grup d’associacions de famílies de pacients de l’Hospital Sant Joan de Déu que vol recaptar fons per a la recerca, però també sensibilitzar i conscienciar que l’única via per combatre el càncer infantil és la investigació, ja que en aquest cas la prevenció no és possible.

El berenar tindrà lloc a partir de les 4 de la tarda al pati de l’escola. Les persones interessades a participar-hi i aportar el seu granet de sorra a la causa poden adquirir tiquets cada dia a les 4 de la tarda al pati de l’escola, o bé el mateix divendres a la xocolatada.