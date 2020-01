//L’escola de dansa del Casal de l’Espluga i DansPXL roden un videodansa solidari per la riuada

Durant les primeres setmanes d’aquest 2020, l’Escola de Dansa del Casal de l’Espluga de Francolí (EDC L’Espluga) i DansPXL, productora audiovisual i fotogràfica especialitzada en dansa i arts escèniques establerta a Valls, han unit forces per rodar un videodansa solidari per la riuada que va tindre lloc a l’Espluga el passat mes d’octubre. La peça parteix de la coreografia original que la directora d’EDC L’Espluga, Jèssica Estadella va crear per les diferents performances realitzades des del centre per la Riuada Solidària. A més, compta amb música original composada per Jordi Cartañá. Ara, gràcies a aquesta col·laboració iniciada amb DansPXL, aquesta coreografia, anomenada “Quan tot desapareix”, es transformarà en un videodansa solidari que servirà per homenatjar a tots aquells que van patir els estralls dels aiguats.

l rodatge de la peça es desenvoluparà en tres fases i compta amb la participació d’una seixantena d’alumnes de la disciplina de dansa contemporània d’EDC L’Espluga i també amb l’actuació d’Estadella. La part audiovisual la formen des de DansPXL Marta Arjona i Maite Blasco. Les escenes del videodansa estan rodades a diferents punts de la llera del riu Francolí, mostrant així l’abast de la força de la natura. Igual que a la coreografia original es podran veure els moments d’incertesa i inquietud provocats per la riuada, però també la força solidària de la gent.