//Les Festes Decennals de la Candela de Valls ja disposen de logotip

per | 06/01/2020 09:16 |

Des d’aquest mes de gener, els correus electrònics corporatius de l’Ajuntament de Valls incorporaran el logotip de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela que se celebraran l’any 2021. Així, just al final dels correus, després de la signatura, s’hi afegirà automàticament el logotip i les dates de celebració de les Decennals 2021.

D’aquesta manera, es contribueix a difondre les Decennals ampliant l’abast i notorietat de les festes just quan falta poc més d’un any per a la seva celebració. En aquest sentit, cal dir que també s’ha previst que a principis del 2020, un cop sigui operativa la nova web de les Decennals, n’aparegui la adreça en aquest mateix peu de correu electrònic.