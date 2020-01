//Les entitats independentistes de Valls faran pinya en un dinar antirrepressiu

per | 24/01/2020 18:43 |

Imatge d'un Valls per la Llibertat. Foto: M. Lladó Q.

L’ANC, el CDR, Òmnium i Valls contra la Repressió han anunciat que estan organitzant un dinar per recollir fons per a la caixa de solidaritat. L’acte tindrà lloc al Kursaal de cara al proper 8 de febrer, i comptarà, entre altres, amb actuacions musicals en directe. Els tiquets, de 20 € (10 € pel dinar i 10 € de solidaritat), es poden adquirir els dimecres de 18 a 20 h al local de l’ANC del carrer de la Cort o el dissabte 1 de febrer d’11 a 13 h al Valls per la Llibertat (el dinar consistirà en amanida, arròs, postres i beguda).

D’altra banda, s’ha donat a conèixer que el proper Valls per la Llibertat, el cicle que organitza l’ANC Valls-Alt Camp el primer dissabte de cada mes, donarà a conèixer la patronal independentista Anem x feina. L’acte tindrà lloc el dissabte vinent, 1 de febrer, a les 12 del migdia a la plaça U d’Octubre. L’encarregat de presentar la iniciativa serà David Fernàndez, impulsor de la patronal i membre del Comitè Permanent de l’ANC. Des de l’entitat es vol animar als autònoms, botiguers i empresaris independentistes a assistir a aquesta nova edició del Valls per la Llibertat.

L’entitat independentista també vol recordar que a partir del 29 de gener s’obrirà el seu local, al carrer de la Cort, de 18 a 20 h, on es podrà trobar informació i marxandatge. En aquest sentit, fa una crida als voluntaris i voluntàries que vulguin ajudar a fer possible aquesta obertura.